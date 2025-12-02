LIVE Italia-Portogallo 1-5 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | le lusitane non si fermano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Giochiamo con il portiere di movimento. 12? Gol Portogallo. Kika trova una conclusione di rara bellezza siglando il pokerissimo. Azzurre tramortite. 14? Ci sono ancora 14 minuti da giocare, non bisogna disunirsi. 15? Renatinha prova a scuotere le italiane, ma il suo tiro sbatte sul portiere avversarie. 16? Rete Portogallo. Avvio di secondo tempo da incubo per le azzurre, che perdono palla spalancando il campo a Silva. La lusitana con lo scavetto supera Sestari. 17? Rete che ha tramortito le azzurre, che rischiano di subire la quarta marcatura. 19? Gol Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it
