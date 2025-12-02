LIVE Italia-Portogallo 0-0 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | inizia l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Doppia parata di Ana Catarina sulle conclusioni di Bertè. Siamo partiti forte. 2? Primo fallo commesso dalle azzurre. 2? Sinistro di Boutimah che termina di poco out. 1? Si parte. PRIMO TEMPO 10:59 Sestari, Bertè, Boutimah, Adamatti, Bettioli. La risposta delle azzurre. 10:57 Catarina, Matos, Silva, Fifo, Maria Pereira. Lo starting five delle lusitane. 10:56 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto degli italiani! 10:55 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte con quello portoghese. 10:52 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Italia e Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Portogallo 0-0, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro

