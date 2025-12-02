LIVE Dresda-Conegliano 0-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere volano in testa al girone

Oasport.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live punto per punto. Vi ringraziamo per averci seguito e per averci fatto compagnia nella seconda uscita europea di Conegliano in stagione! Grazie mille e buon proseguimento di serata! 20.12 Zhu è stata eletta come migliore in campo, con Gabi che merita una menzione d’onore per la partita che ha fatto: nonostante ciò, il premio merita di andare alla cinese. Conegliano tornerà in campo per disputare il Mondiale per Club in Brasile, con Sao Paulo che ospiterà l’intera competizione che, oltre la presenza della squadra veneta, come rappresentanza italiana avrà anche la Savino del Bene Scandicci: il team di Santarelli esordirà il 9 dicembre alle 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

live dresda conegliano 0 3 champions league volley femminile 2026 in diretta le pantere volano in testa al girone

© Oasport.it - LIVE Dresda-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere volano in testa al girone

Argomenti simili trattati di recente

live dresda conegliano 0Diretta/ Dresdner Conegliano (risultato finale 0-3): match senza storia! (oggi 2 dicembre 2025) - Diretta Dresdner Conegliano streaming video tv, oggi 2 dicembre 2025: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile. Scrive ilsussidiario.net

LIVE Dresda-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta che può riservare insidie - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra il Dresda SC e ... Riporta oasport.it

LIVE Perugia-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: vittoria delle campionesse venete in terra umbra - 00 contro Chieri, mentre Conegliano giocherà il 2 dello ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Dresda Conegliano 0