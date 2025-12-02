LIVE Dresda-Conegliano 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | Wolosz e compagne vicine alla vittoria netta 12-20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-22 Parallela precisa, deviata e vincente di Zhu. 14-21 Altro primo tempo della tedesca Pfeffer. 13-21 Anche Kuipers sbaglia al servizio. 13-20 Primo tempo preciso di Pfeffer. 12-20 Muro bellissimo di Gabi su Levinska. 12-19 In rete il servizio di Grome. 12-18 Mani fuori cercato e trovato da Entius. 11-18 Out la parallela di Kuipers. Richiesta di challenge per Dresda che chiede il tocco del muro, ma il video check conferma la scelta presa in campo. 11-17 Non passa il primo tempo di Pfeffer. 11-16 Gabi cerca e trova la palla spinta a due mani che si insacca nel muro avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

