LIVE Dresda-Conegliano 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra di Santarelli cerca la vittoria in tre set 3-5
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEà 11-17 Non passa il primo tempo di Pfeffer. 11-16 Gabi cerca e trova la palla spinta a due mani che si insacca nel muro avversario. 11-15 Primo tempo di Pfeffer. 10-15 Palla spinta da Zhu, colpo imprendibile per la difesa tedesca. 10-14 Entius trova la deviazione vincente con il nastro 9-14 Ancora Fijok che cerca una diagonale strettissima: solo rete per la slovena. 9-13 Fijok trova la mano esterna di Haak con la sua parallela. 8-13 Akimoto murata da Lubian e Haak! 8-12 Che diagonale di Haak! Sono mancati i colpi della svedese! 8-11 Invasione aerea fischiata a Munarini. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sarà un dicembre italiano, europeo e mondiale per le Pantere: domani la A. Carraro Prosecco DOC Conegliano gioca la seconda sfida della Pool D di CEV Zeren Group Champions League contro Dresda. Si gioca domani, martedì, alla Margon Arena, fischio - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo ChampionsF - Conegliano è volata a Dresda, ultima tappa prima del grande impegno del Mondiale per Club Vai su X
DIRETTA/ Dresdner Conegliano (risultato 0-0) video streaming tv: si scende in campo! (oggi 2 dicembre 2025) - Diretta Dresdner Conegliano streaming video tv, oggi 2 dicembre 2025: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile. Lo riporta ilsussidiario.net
LIVE Dresda-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta che può riservare insidie - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra il Dresda SC e ... Segnala oasport.it
LIVE Perugia-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: vittoria delle campionesse venete in terra umbra - 00 contro Chieri, mentre Conegliano giocherà il 2 dello ... Lo riporta oasport.it