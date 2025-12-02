LIVE Dresda-Conegliano 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra di Santarelli cerca la vittoria in tre set 3-5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEà 11-17 Non passa il primo tempo di Pfeffer. 11-16 Gabi cerca e trova la palla spinta a due mani che si insacca nel muro avversario. 11-15 Primo tempo di Pfeffer. 10-15 Palla spinta da Zhu, colpo imprendibile per la difesa tedesca. 10-14 Entius trova la deviazione vincente con il nastro 9-14 Ancora Fijok che cerca una diagonale strettissima: solo rete per la slovena. 9-13 Fijok trova la mano esterna di Haak con la sua parallela. 8-13 Akimoto murata da Lubian e Haak! 8-12 Che diagonale di Haak! Sono mancati i colpi della svedese! 8-11 Invasione aerea fischiata a Munarini. 🔗 Leggi su Oasport.it

