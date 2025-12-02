LIVE Biathlon Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA | Wierer in piena corsa! Vittozzi da top 10 con 3 errori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.35: ZERO DI WIERER! Attenzione all’ultimo giro dell’azzurra 16.34: Wierer arriva al quarto poligono, Jeanmonnot è seconda alle spalle di Bened, H. Oeberg terza con un giro velocissimo 16.34: Comola è 35ma al traguardo con 6 errori 16.33: Sbaglia E. Oeberg una volta all’ultimo poligono e getta al vento la potenziale vittoria 16.32: Leinamo non sbaglia e va in testa dopo il quarto poligono 16.31: Attenzione a Elvira Oeberg che con lo zero potrebbe essere in testa ma anche Wierer 16.30: Errore di Kirkeeide al terzo poligono 16.29: Magnussen riesce a sopravanzare Vittozzi per un secondo al traguardo 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer in piena corsa! Vittozzi da top 10 con 3 errori

News recenti che potrebbero piacerti

L’appuntamento odierno con la prima gara individuale della Coppa del Mondo di biathlon (collegamento a partire dalle 15:15) rappresenta un’importante occasione per illustrare la principale metodologia per seguire in diretta gli eventi principali di quasi tutte l - facebook.com Vai su Facebook

Prosegue la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Östersund ? Oggi sono di scena le donne nella prova individuale, appuntamento alle 15:30 su Discovery + ? #Biathlon Vai su X

LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi in gara, i pettorali di partenza - 19: Dorothea Wierer gareggia nel contesto che forse ama maggiormente, visto che da ... Lo riporta oasport.it

Startlist individuale femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane - Prosegue il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Segnala oasport.it

LIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. eurosport.it scrive

LIVE! Biathlon, martedì 2 dicembre, Individuale femminile, diretta e aggiornamenti: Italia con Wierer, Vittozzi, Carrara, Comola, Auchentaller - Oggi spazio all'Individuale femminile (prova su 15km, quattro poligoni). Riporta eurosport.it

Biathlon, Italia al 2° posto nella staffetta femminile a Oestersund - Al debutto nella Coppa del Mondo 2025/26 di biathlon, l'Italia chiude al 2° posto nella staffetta femminile 4x6 km a Oestersund, in Svezia. Riporta sport.sky.it

Biathlon, staffetta mista a Oestersund (Svezia): Italia 2^, vince la Francia - Dopo quello nella staffetta femminile, è un'altra staffetta (questa volta mista) a salire ancora ... Da sport.sky.it