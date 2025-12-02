CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.19: Un errore per Wierer al secondo poligono, Vittozzi trova lo zero al quarto poligono, è quarta! Prima Carrara aveva commesso due errori. Al traguardo Bened in testa davanti a Cloetens e Hristova 16.18: Un errore di Jeanmonnot al terzo poligono, un errore anche per Preuss al terzo poligono 16.16. Sbaglia Baserga l’ultimo bersaglio e getta al vento la possibilità per il podio. è terza. Zero di Auchenthaller nel primo poligono 16.16: Repinc non sbaglia al terzo poligono ed è terza 16.15: Leinamo è seconda dopo il doppio zero nei primi due poligoni, Lampic è ottava senza errori nel terzo pooligono, un errore di E. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Vittozzi scivola indietro con tre errori