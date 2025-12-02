LIVE Biathlon Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA | Vittozzi scivola indietro con tre errori
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.19: Un errore per Wierer al secondo poligono, Vittozzi trova lo zero al quarto poligono, è quarta! Prima Carrara aveva commesso due errori. Al traguardo Bened in testa davanti a Cloetens e Hristova 16.18: Un errore di Jeanmonnot al terzo poligono, un errore anche per Preuss al terzo poligono 16.16. Sbaglia Baserga l’ultimo bersaglio e getta al vento la possibilità per il podio. è terza. Zero di Auchenthaller nel primo poligono 16.16: Repinc non sbaglia al terzo poligono ed è terza 16.15: Leinamo è seconda dopo il doppio zero nei primi due poligoni, Lampic è ottava senza errori nel terzo pooligono, un errore di E. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
L’appuntamento odierno con la prima gara individuale della Coppa del Mondo di biathlon (collegamento a partire dalle 15:15) rappresenta un’importante occasione per illustrare la principale metodologia per seguire in diretta gli eventi principali di quasi tutte l - facebook.com Vai su Facebook
Prosegue la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Östersund ? Oggi sono di scena le donne nella prova individuale, appuntamento alle 15:30 su Discovery + ? #Biathlon Vai su X
LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi in gara, i pettorali di partenza - 19: Dorothea Wierer gareggia nel contesto che forse ama maggiormente, visto che da ... Lo riporta oasport.it
Startlist individuale femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane - Prosegue il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it scrive
LIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. eurosport.it scrive
LIVE! Biathlon, martedì 2 dicembre, Individuale femminile, diretta e aggiornamenti: Italia con Wierer, Vittozzi, Carrara, Comola, Auchentaller - Oggi spazio all'Individuale femminile (prova su 15km, quattro poligoni). Scrive eurosport.it
Biathlon, Italia al 2° posto nella staffetta femminile a Oestersund - Al debutto nella Coppa del Mondo 2025/26 di biathlon, l'Italia chiude al 2° posto nella staffetta femminile 4x6 km a Oestersund, in Svezia. Da sport.sky.it
Biathlon, staffetta mista a Oestersund (Svezia): Italia 2^, vince la Francia - Dopo quello nella staffetta femminile, è un'altra staffetta (questa volta mista) a salire ancora ... Scrive sport.sky.it