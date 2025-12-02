LIVE Biathlon Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA | primo test in solitaria per Wierer e Vittozzi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Oestersund in Svezia. La località svedese ospitò il circuito maggiore femminile per la prima volta nel marzo del 1989, diventando poi appuntamento fisso a partire nel XXI secolo. Si tratta della prima gara individuale della stagione olimpica e c’è molta attesa in casa azzurra per vedere all’opera le due stelle del biathlon tricolore, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, di nuovo, e per l’ultima stagione (Wierer lascerà dopo i Giochi ad Anterselva), assieme a cercare di portare in alto l’Italia in questa disciplina Sperare in quello che accadde il 9 marzo 2023, con la doppietta azzurra, con Wierer prima e Vittozzi seconda, probabilmente è chiedere troppo ma le italiane nelle due gare di apertura della stagione a cui hanno partecipato, la staffetta femminile e la staffetta mista, hanno dimostrato di essere già in ottime condizioni di forma, dopo una stagione da dimenticare, per Wierer per via dei risultati e per Vittozzi per via dei problemi alla schiena che l’hanno costretta a saltare tutta l’annata scorsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
