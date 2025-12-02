LIVE Biathlon Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA | errore di Vittozzi al primo poligono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.02: Jeanmonnot non velocissima ma precia al primo poligono, zero e sesto posto. Un errore di Comola nel secondo poligono 16.01: Zesro di Preuss al primo poligono, è quarta 16.00. Due errori di Andexer in piedi, un errore di Knotten al primo poligono 15.59. Un errore di Baserga 15.58: Un errore di Carrara al secondo poligono, non sbaglia Lampic al primo poligono ed è prima 15.57: Due errori per Batovska Fialkova, due errori per Klemencic 15.54: Quattro errori di Tannheimer nel secondo poligono, Tandrevold non sbaglia al secondo poligono ed è quarta 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: errore di Vittozzi al primo poligono

