LIVE Biathlon Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA | Dorothea Wierer infinita! Trionfo per l’azzurra a dieci anni dal primo in coppa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.57. A completare la top ten: Jeammonot (Fra) quarta, H. Oeberg (Swe) quinta, Cloetens (Bel) sesta, Baserga (Sui) settima, E. Oeberg (Swe) ottava, Magnusson (Swe) nona, Vittozzi (Italia) decima 16.56:: Dorothea Wierer, dunque, vince la sua gara numero 17 in Coppa del Mondo. Un risultato straordinario, insperato, che denota una preparazione meticolosa in vista di questa stagione che chiuderà la sua carriera sulla pista di casa ad Anterselva per i Giochi Olimpici. Secondo posto per la finlandese Leinamo al primo podio in coppa del mondo e primo podio in Coppa anche per la francese Bened 16,54: “Non sono soddisfatta perchè il risultato non era quello che speravo, vedremo la prossima volta” questa la dichiarazione a caldo di una Lisa Vittozzi un po’ contrariata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer infinita! Trionfo per l’azzurra a dieci anni dal primo in coppa

