L’università Liuc - Carlo Cattaneo rinnova il suo impegno nel diritto allo studio, grazie al coinvolgimento di un gruppo di laureati storici, i "pionieri", oggi impegnati nel sostenere le attività dell’Ateneo. Sono state consegnate, la scorsa settimana, due borse di studio ad altrettante studentesse, Giorgia Ferrantelli (al primo anno di Economia aziendale) e Valeria Vitolo (al terzo anno di Economia aziendale), finanziate anche grazie a un ulteriore supporto di Soevis e dello Studio Borrelli & Partners. Giorgia Ferrantelli è la prima studentessa a beneficiare del Programma NeoMamme & NeoPapà, rivolto a genitori con figli fino ai tre anni di età, che prevede una serie di benefit sia di natura economica, sia amministrativa sia didattica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Liuc, borse di studio dei “pionieri”