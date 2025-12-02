L' Itis Michele Maria Milano di Polistena protagonista della 13esima edizione dei Green Game
Green Game, format didattico ideato dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, è pronto a ripartire con la sua 13esima edizione, trasformando ancora una volta la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale in un'appassionante sfida a squadre!Sarà l'Itis. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
L'Itis Michele Maria Milano di Polistena protagonista della 13esima edizione dei Green Game - Gli studenti e le studentesse prenderanno parte alla sfida nazionale del format didattico dedicato alla raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale