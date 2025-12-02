Lite sfocia in aggressione fisica un ferito e tre arresti a Carpi
Nella mattinata di domenica 30 novembre si è verificata un’aggressione in viale Berengario, a Carpi. Tre cittadini stranieri — due pakistani e un senegalese — hanno aggredito per futili motivi un cittadino tunisino. Il nordafricano è finito al pronto Soccorso, dove è stato medicato e dimesso con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
