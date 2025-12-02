L’Italia come una nave che affonda Castellone M5S | Le destre come gli orchestrali del Titanic

Il governo festeggia per l’occupazione in leggera crescita, nonostante i giovani siano sempre più esclusi da ogni miglioramento della situazione lavorativa. E intanto arrivano i dati a raccontare come stanno davvero gli italiani, con l’aumento della povertà alimentare e della povertà sanitaria. Un concetto riassunto con una metafora da Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato ed esponente M5S: “ I trombettieri della destra che oggi celebrano i dati Istat sull’occupazione somigliano agli orchestrali del Titanic che continuarono a suonare mentre la nave affondava”. “ Davanti a un Paese in cui aumentano lavoro povero e povertà assoluta – prosegue Castellone – gli stipendi sono inferiori del 9% rispetto al 2021, siamo tra i fanalini di coda in Europa per crescita, sale la povertà sanitaria, il 10% degli italiani rinuncia a curarsi per liste d’attesa troppo lunghe e, dulcis in fundo, circa 6 milioni di persone non riescono a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata c’è veramente poco da festeggiare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

