Lista stupri al liceo si fa strada l’ipotesi di istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale | cosa c’è nell’informativa della polizia alla procura

È stata trasmessa alla procura della Repubblica un’informativa della polizia relativa alla «lista degli stupri» comparsa nei giorni scorsi in un bagno del liceo romano Giulio Cesare. L’informativa, che raccoglie gli elementi raccolti finora dagli agenti della squadra mobile di Roma e dalla Digos, segnala fatti che potrebbero configurare il reato di istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale. Al momento, però, nessuna persona risulta formalmente indagata. Il documento serve a fornire alla magistratura tutte le informazioni necessarie per valutare l’eventuale apertura di un’inchiesta. 🔗 Leggi su Open.online

