Lista stupri al liceo Giulio Cesare | la preside in questura sospetti su ambienti neofascisti

Due giovanissimi accusati dal tam tam studentesco: ipotesi ritorsione dopo le elezioni studentesche. Presto verrà sentito dagli inquirenti il ragazzo che ha scoperto la scritta. Dai prof lettera di solidarietà alle vittime della scritta shock. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Lista stupri” al liceo Giulio Cesare: la preside in questura, sospetti su ambienti neofascisti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Si indaga sulla "lista degli stupri"- con i nomi di 8 ragazze e di un ragazzo - comparsa nei bagni del liceo romano Giulio Cesare - facebook.com Vai su Facebook

I docenti del liceo Giulio Cesare di Roma sulla ‘lista degli stupri’: “Scritta inqualificabile, faremo la nostra parte” Vai su X

Lista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma: preside convocata in Questura, sospetti su un 14enne - L'ipotesi è che sia stato un 14enne spinto da studenti più grandi a scrivere la lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma ... Lo riporta fanpage.it

“Lista stupri” al liceo Giulio Cesare: la preside in questura, sospetti su ambienti neofascisti - Due giovanissimi accusati dal tam tam studentesco: ipotesi ritorsione dopo le elezioni studentesche. Si legge su repubblica.it

I docenti del liceo Giulio Cesare di Roma sulla ‘lista degli stupri’: “Scritta inqualificabile, faremo la nostra parte” - "Bisogna ripartire insieme con maggiore forza e consapevolezza, come docenti siamo disponibili a fare la nostra parte", le parole di professori ... Da fanpage.it

Lista stupri, la preside del liceo ascoltata in Questura - A pochi giorni dal ritrovamento della 'lista degli stupri' in un bagno del prestigioso liceo classico Giulio Cesare di Roma, la preside della scuola è stata ascoltata in Questura. Riporta ansa.it

Roma, choc per la 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare - Un elenco di 8 nomi di ragazze più quello di un ragazzo, in rosso, e accanto la scritta: 'lista di stupri'. Si legge su ansa.it

Roma, al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri. Valditara: "Basta violenza" - “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, è questo quanto rinvenuto in uno dei ... Secondo iltempo.it