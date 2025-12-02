Lista degli stupri al vaglio la posizione di uno studente ma è caccia agli istigatori

È stata ascoltata ieri mattina dagli agenti della squadra mobile e dalla Digos di Roma, che stanno indagando sul «caso» della «lista degli stupri» comparsa giovedì in uno dei bagni dei maschi della scuola, la preside del liceo Giulio Cesare, Paola Senesi, anche per chiarire eventuali profili politici connessi alle elezioni studentesche. Tradotto: per vagliare l'ipotesi (partita dalla presenza nell'elenco dei nomi di giovani candidati) di una vendetta politica. Sarebbe sospettato uno studente quattordicenne, considerato «problematico», presumibilmente istigato a compiere il gesto. Se le indiscrezioni fossero confermate, sotto la lente ci sarebbe, in sostanza, un ragazzo con già sue difficoltà pregresse indotto ad agire per fini politici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Lista degli stupri", al vaglio la posizione di uno studente ma è caccia agli istigatori

Altre letture consigliate

Si indaga sulla "lista degli stupri"- con i nomi di 8 ragazze e di un ragazzo - comparsa nei bagni del liceo romano Giulio Cesare - facebook.com Vai su Facebook

I docenti del liceo Giulio Cesare di Roma sulla ‘lista degli stupri’: “Scritta inqualificabile, faremo la nostra parte” Vai su X

"Lista degli stupri" al Giulio Cesare, al vaglio la posizione di uno studente ma è caccia agli istigatori - È stata ascoltata ieri mattina dagli agenti della squadra mobile e dalla Digos di Roma, che stanno indagando sul «caso» della ... Si legge su iltempo.it

«Lista stupri» al Giulio Cesare, la preside ascoltata in Questura: ipotesi di un movente politico - Prosegue l’inchiesta sulla vicenda della cosiddetta “lista stupri” comparsa nei bagni del Liceo Giulio Cesare. Segnala romadailynews.it

La “lista stupri” al Giulio Cesare: uno specchio dell’immaginario patriarcale nella scuola - L’apparizione nei bagni del liceo classico statale Giulio Cesare di Roma di una scritta recante l’espressione “lista stupri” accompagnata dai nove nomi e cognomi di studentesse identificate con precis ... Lo riporta articolo21.org

Roma, al Giulio Cesare la scritta choc «lista stupri» con nomi di ragazze. Valditara: «Grave, la scuola intervenga» - Nei bagni del liceo Giulio Cesare di Roma è comparso, tracciato con un pennarello rosso, un elenco di una decina di studentesse raggruppate sotto un’unica etichetta ... Come scrive msn.com

Lavenia: “La lista degli stupri è un atto intimidatorio, serve una presa di posizione adulta e ferma” - Lo psicologo Giuseppe Lavenia, presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo (Di. Riporta orizzontescuola.it