L’irruzione nella sede de La Stampa non è un monito per i giornalisti | è pura violenza

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle polemiche sulle parole di Francesca Albanese, che ha definito l'irruzione nella sede de La Stampa come un "monito" per i giornalisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lasciamo la Bulgaria e andiamo in Spagna: "Polizia fa irruzione nella sede di “The Base”, il gruppo suprematista che si preparava a scatenare una “guerra razziale in Spagna” @luigispinola Vai su X

++ Askatasuna, bagarre in Consiglio comunale ++ L’irruzione avvenuta contro la sede de La Stampa è approdata in Consiglio comunale: il caso Askatasuna diventa subito terreno di confronto acceso, con le forze politiche divise in modo netto e incapaci di tro - facebook.com Vai su Facebook

Assalto alla sede de La Stampa. Identificati membri di Askatasuna - La sede del quotidiano torinese La Stampa è stata presa d’assalto ieri in occasione dello sciopero generale. Si legge su iltempo.it

Irruzione nella sede de La Stampa: Esprimiamo Solidarietà Istituzionale e Difendiamo la Libertà di Stampa - Un centinaio di manifestanti ha occupato la redazione de La Stampa, suscitando la ferma condanna del Presidente Mattarella e della Premier Meloni. Come scrive notizie.it

Torino, pacco bomba alla sede de La Stampa - Un pacco bomba, in grado di esplodere, è arrivato questa mattina nella redazione torinese de La Stampa. Segnala ilgiornale.it