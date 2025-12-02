Lira di Bibbiena | 20mila euro da spendere nei negozi di prossimità

Arezzonotizie.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la Lira a Bibbiena, la moneta digitale con un nome un po' vintage, scelto per giocare sul fatto di avere una moneta interna della città e sull’importanza di spendere sul proprio territorio nell’ottica di sostegno all’economia circolare. Le monete digitale sono in sostanza dei buoni spesa da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

lira bibbiena 20mila euroTorna la Lira di Bibbiena, un investimento di 20 mila euro sui negozi di prossimità e le famiglie - La moneta digitale con un nome un po' vintage, scelto per giocare sul fatto di avere una moneta interna della città e sull’importanza di spendere sul proprio territorio nell’ottica di sostegno all’eco ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lira Bibbiena 20mila Euro