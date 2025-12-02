L’ipotesi della depressione dietro la morte di Franco e Gianna a Firenze | L'ha uccisa e poi si tolta la vita

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Giorgi e la moglie Gianna sono trovati morti nel loro appartamento: la crisi depressiva del 74enne antiquario potrebbe essere alla base di quello che per gli inquirenti ha tutta l'aria di un omicidio-suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217ipotesi depressione dietro morteL’ipotesi della depressione dietro la morte di Franco e Gianna a Firenze: “L’ha uccisa e poi si tolta la vita” - Franco Giorgi e la moglie Gianna sono trovati morti nel loro appartamento: la crisi depressiva del 74enne antiquario potrebbe essere alla base di quello ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ipotesi Depressione Dietro Morte