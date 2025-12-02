L’intolleranza antifascista colpisce ancora | l’appello degli intellettuali contro Passaggio al Bosco

Se qualcuno potesse resuscitare Leonardo Sciascia e Pierpaolo Pasolini ed entrambi vedessero cosa accade in Italia sul ritorno del fascismo antifascista è assai probabile che i due più grandi intellettuali del nostro dopoguerra chiederebbero di morire ancora. Da Zerocalcare ad Alessandro Barbero arriva l’ennesimo, stantio appello contro una casa editrice, “Passaggio al bosco”, accusata di apologia. L’appello dei soliti noti. E’, come sempre, Repubblica, ad ospitare la lettera firmata da oltre ottanta autrici, autori ed editori – tra cui Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Zerocalcare, Anna Foa, Domenico Starnone, Christian Raimo, Caparezza e Stefano Feltri – in cui si chiede all’AIE chiarimenti sulla scelta di accogliere uno stand che promuove testi apologetici del fascismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

