L’interista La Russa punge ancora il Milan | Era rigore per la Lazio Fossi stato Lotito …

L'On. Ignazio La Russa, Presidente del Senato e tifoso dell'Inter, ha commentato l'episodio accaduto nel recupero di Milan-Lazio di sabato. L'Onorevole Ignazio La Russa, Presidente del Senato e noto tifoso dell'Inter, ha commentato l'episodio accaduto nel recupero di Milan-Lazio di sabato scorso a 'San Siro', quando l'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari non ha assegnato un calcio di rigore ai biancocelesti nonostante un tocco con la mano in area di Strahinja Pavlovi? sulla conclusione di Alessio Romagnoli da distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

