Il countdown verso il mercato invernale è ufficialmente iniziato ed ogni match è buono per gli osservatori dell’Inter per trovare nuove idee da portare alla dirigenza nerazzurra. Oltre a dover migliorare l’aspetto difensivo, i nerazzurri sono alla ricerca di un vice Dumfries, dato lo scarso rendimento di Luis Henrique che fino a questo momento non ha convinto. Per questo motivo, Marotta si starebbe muovendo per portare a Chivu un innesto che possa portare strapotere fisico sulla fascia di destra. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Chivu sarebbe rimasto piacevolmente colpito dalla prestazione di Idrissa Toure nella sfida tra Pisa e Inter, che ha costretto il tecnico rumeno ad adottare diverse contromisure per riuscire ad arginarlo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter insegue Touré: incastro di mercato con Pisa e Genoa