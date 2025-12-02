L' Inter ci ricavò 55 milioni ora anche il Camerun lo fa fuori | cosa sta succedendo a Onana
Fuori dalla lista per la Coppa d'Africa, "esiliato" dallo United al Trabzonspor. La triste parabola del portiere idolo dei tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/l5M7dTyBcb0 INTER RICAVI RECORD IN SERIE ABILANCIO IN UTILEMA NON DOVEVAMO FALLIRE - facebook.com Vai su Facebook
Inter, la Champions ti fa ricca: i ricavi superano già i 55 milioni di euro - Dopo le vittorie contro Ajax e Slavia Praga per l'Inter le buone notizie non arrivano solo dalla classifica della Champions League, ma anche dai conti. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it
Inter, record in Serie A: 567 milioni, è UFFICIALE - Il ritorno al gol di Lautaro Martinez ed il primo timbro in Serie A di Pio Esposito rappresentano due punti assolutamente positivi per il popolo nerazzurro. calciomercato.it scrive
Inter, approvato il bilancio al 2024-2025: utile netto di 35,4 milioni di euro - Si chiude con un utile netto di 35,4 milioni di euro (il primo utile in 15 anni) che, rapportati ai 35,7 ... sport.sky.it scrive
Inter: approvato il bilancio, crescita netta 70 milioni - L'assemblea degli azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio per l'anno fiscale 2024/25, chiuso con un utile di 35,4 milioni, che rispetto alla perdita di 35,7 milioni dell'anno fiscale precedente, ... Scrive ansa.it