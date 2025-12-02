L’Inter anticipa tutti | all-in su un gioiello del calcio europeo

Continuano le grandi manovre di mercato dell’Inter in vista del prossimo anno: spunta un nuovo obiettivo in casa nerazzurra. Dopo il cocente ko nel derby contro il Milan, l’ Inter è tornata al successo sul difficile campo del Pisa rialzando così la testa. I nerazzurri sono ora secondi in classifica, a un punto di distanza da Milan e Napoli, e non hanno alcuna intenzione di perdere ulteriore terreno dalle prime della classe. Chivu ha ritrovato finalmente il miglior Lautaro Martinez, autore di una doppietta dopo qualche prestazione opaca: l’attaccante argentino è pronto ora a trascinare i suoi compagni di squadra in quello che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio tour de force da qui a Natale, tra campionato e Coppe. 🔗 Leggi su Tvplay.it

