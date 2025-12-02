L’insospettabile gemellaggio tra Lago di Bolsena e Sicilia
Si dice sempre che l’amore è più forte di qualsiasi distanza. È più o meno quello che è successo alla città siciliana di Terrasini, in provincia di Palermo, e il Lago di Bolsena: nonostante questi due luoghi siano separati da oltre mille chilometri, il colpo di fulmine è scattato lo stesso. Non. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
