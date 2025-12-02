Link University ora raddoppia Arriverà anche Fisioterapia

La Link University si allarga nelle Marche. A Fano e ad Ascoli apre il corso di laurea triennale in Fisioterapia. Dopo la magistrale in Medicina e Chirurgia, l’università privata con sede a Roma, a pochi passi dal Vaticano, rilancia su Ascoli con un nuovo corso di laurea, quello in Fisioterapia. Modalità e tempi di iscrizione saranno resi noti nei prossimi giorni quando sarà ufficializzata la laurea triennale. Intanto dal sito di Unilink si apprende che il prossimo test di ammissione a Medicina e Chirurgia è stato fissato per giovedì 18 dicembre. Un ulteriore test di ingresso – il primo si era svolto a Fano il 21 ottobre – che segue di qualche giorno la prova di esame del semestre filtro nelle università pubbliche italiane (10 dicembre), che è il nuovo metodo di accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia in vigore da quest’anno accademico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

