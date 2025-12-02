L' infortunio e gli scatti dall' ospedale | Barbara D' Urso a rischio ritiro da Ballando con le Stelle
Nuovo allarme infortunio a Ballando con le Stelle: in una stagione caratterizzata da stop forzati, e nella quale al momento la più sfortunata tra i partecipanti è senza dubbio Francesca Fialdini a causa dei problemi al piede e alle costole, si profila all'orizzonte il rischio defezione per Barbara D'Urso. La presentatrice aveva lamentato un dolore alla spalla durante l'ultima esibizione al fianco del ballerino Pasquale La Rocca, ma a caldo era sembrato un fastidio di lieve entità. Evidentemente nelle ore successive l'infortunio ha iniziato a creare dei disagi alla concorrente del celebre programma televisivo, spingendola a recarsi in ospedale per effettuare una visita di controllo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La fotogallery completa di Foggia Cosenza negli scatti del mitico Grazioli Luigi Francesco (Nella foto l'infortunio a Mazzocchi) https://www.nuovacosenza.com/sport/25/calcio/nov/fotofoggia.html - facebook.com Vai su Facebook
Aldo Nicoli, centrocampista, arriva alla #Lazio dal #Foggia nel 1978. Per lui in 3 stagioni 26 , tanta corsa e un gol storico in un derby. Un grave infortunio a Perugia poco dopo gli toglie lo scatto e ne chiude di fatto la carriera | #24novembre 1953 | #Lazi Vai su X
L'infortunio e gli scatti dall'ospedale: Barbara D'Urso a rischio ritiro da Ballando con le Stelle - La presentatrice lamenta dei problemi alla spalla: quello che sembrava solo un fastidio potrebbe rivelarsi più grave del previsto ... Come scrive msn.com
Mattia Scudieri torna nella Casa con la gamba fasciata e le stampelle, il video del suo infortunio - Dopo essere stato visitato in ospedale a causa di un infortunio, Mattia Scudieri è tornato nella Casa del Grande Fratello con piede e caviglia vistosamente ... Si legge su fanpage.it
Ballando con le Stelle, Carlo Aloia in ospedale dopo un infortunio - Ancora problemi per Ballando con le Stelle con un nuovo infortunio che potrebbe portare un concorrente ad abbandonare il gioco. Da dilei.it
Dopo l'infortunio, Belotti sorridente in ospedale - Riparte da un sorriso e dal letto di un ospedale, Andrea Belotti, l'attaccante rossoblù reduce dal grave infortunio rimediato nel match di sabato scorso contro l'Inter. Riporta rainews.it
Ballando con le Stelle, Carlo Aloia in ospedale per un infortunio. Milly Carlucci: «È caduto durante gli allenamenti» - La ventesima edizione di Ballando con le Stelle continua a procedere con qualche ostacolo, dopo l’infortunio di Francesca Fialdini, un nuovo problema scuote il cast del dance show di Rai 1. ilgazzettino.it scrive
Carlo Aloia in ospedale per un infortunio, Ballando con le stelle rischia di perdere un altro pezzo del cast - Dopo Francesca Fialdini, che si è infortunata durante le prove, anche Carlo Aloia rischia di finire fuori gioco a Ballando con le stelle. Segnala fanpage.it