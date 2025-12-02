Nuovo allarme infortunio a Ballando con le Stelle: in una stagione caratterizzata da stop forzati, e nella quale al momento la più sfortunata tra i partecipanti è senza dubbio Francesca Fialdini a causa dei problemi al piede e alle costole, si profila all'orizzonte il rischio defezione per Barbara D'Urso. La presentatrice aveva lamentato un dolore alla spalla durante l'ultima esibizione al fianco del ballerino Pasquale La Rocca, ma a caldo era sembrato un fastidio di lieve entità. Evidentemente nelle ore successive l'infortunio ha iniziato a creare dei disagi alla concorrente del celebre programma televisivo, spingendola a recarsi in ospedale per effettuare una visita di controllo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'infortunio e gli scatti dall'ospedale: Barbara D'Urso a rischio ritiro da Ballando con le Stelle