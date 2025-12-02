Linea 6 firmato il contratto per la costruzione del nuovo deposito e della stazione Campegna

Il Comune di Napoli e il Concessionario Hitachi Rail hanno firmato il contratto per la costruzione del nuovo deposito della Linea 6 e della stazione Campegna, tassello fondamentale per garantire la piena funzionalità della linea già realizzata e per il suo prolungamento verso Bagnoli e Posillipo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Eleganza, praticità e stile firmato KAOS Scopri la nuova linea di zaini e borse da ufficio: design moderno, materiali resistenti e dettagli curati per accompagnarti in ogni giornata di lavoro. Perfetti per laptop, documenti e tutto ciò che ti serve… con un tocco d - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo Deposito di Via Campegna: hub tecnologico che accelera la Linea 6 - Il Comune di Napoli e il Concessionario Hitachi Rail hanno firmato il contratto per la costruzione del nuovo deposito della Linea 6 e della stazione Campegna, ... Come scrive napolivillage.com

Comune di Napoli-Hitachi Rail: accordo per costruzione nuovo deposito Linea 6 e stazione Campegna - (FERPRESS) – Napoli, 2 DIC – Il Comune di Napoli e il Concessionario Hitachi Rail hanno firmato il contratto per la costruzione del nuovo deposito della Linea 6 e della stazione Campegna, tassello fon ... Segnala ferpress.it