Linea 6 firmato il contratto per la costruzione del nuovo deposito e della stazione Campegna

Napolitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli e il Concessionario Hitachi Rail hanno firmato il contratto per la costruzione del nuovo deposito della Linea 6 e della stazione Campegna, tassello fondamentale per garantire la piena funzionalità della linea già realizzata e per il suo prolungamento verso Bagnoli e Posillipo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

