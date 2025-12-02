L’industria che risale la politica che manca
ITALIA. L’andamento positivo della produzione industriale bergamasca nel terzo trimestre non può che essere accolto con favore. La crescita dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2024 ha interrotto una serie negativa che durava ormai da due anni e mezzo, troppo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il nuovo insediamento industriale, è partita la caccia ai posti di lavoro E’ iniziata la corsa ai posti di lavoro per Renexia, la nuova fabbrica di turbine eoliche che il gruppo Toto ha proposto alla giunta regionale abruzzese. Nonostante non sia stato ancora sciolto - facebook.com Vai su Facebook
L’industria che risale, la politica che manca - L’andamento positivo della produzione industriale bergamasca nel terzo trimestre non può che essere accolto con favore. Lo riporta ecodibergamo.it