L’Indonesia e la sua capitale fantasma | la lezione di Jakarta al mondo
Può una capitale “salvare” un Paese? Nusantara nasce come risposta alla crisi di Jakarta, ma tra deforestazione e proteste emerge un paradosso. Come ricordano molti cittadini indonesiani, “la sostenibilità non si costruisce abbattendo foreste”. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
È la città che affonda. E ora pure la città più popolosa del mondo. Giacarta, capitale dell’Indonesia, scalza Tokyo e si prende questo primato. - facebook.com Vai su Facebook
Nell’arco di pochi giorni, vaste aree dell’Asia meridionale e sud-orientale sono state travolte da eventi meteorologici estremi che hanno causato oltre 1.100 vittime e milioni di sfollati. Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e Malaysia sono le nazioni più colpite, con i Vai su X