L’India impone la preinstallazione di un’app di stato sui nuovi smartphone

Internazionale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’India ha ordinato alle aziende produttrici di smartphone di dotare tutti i modelli venduti nel paese di un’app di cibersicurezza governativa, una misura che ha suscitato forti critiche in nome del rispetto della privacy e della libertà. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

