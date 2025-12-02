L’incubo tra le mura di casa picchia e minaccia di morte l’anziana madre | arrestata donna di 54 anni

Pisa, 2 dicembre 2025 – Schiaffi, pugni e spintoni contro l’anziana madre. Una storia di violenza quotidiana, ai danni di una donna di 75 anni, perpetrata dalla stessa figlia 54enne. Addirittura quest’ultima era stata allontanata al mattino dalla casa familiare con l'ordine di non avvicinarsi alla madre ed è tornata nell'abitazione la stessa sera, violando la misura cautelare e finendo in arresto. GERMOGLI PH: 25 NOVEMBRE 2025 FIRENZE QUESTURA POLIZIA ARRESTI PER DROGA ORDINI DI CUSTODIA CAUTELARE IN COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE ANTIDEGRADO Insulti, minacce e pugni contro la madre. Protagonista della vicenda una donna di 54 anni, residente nel Pisano, accusata di maltrattamenti nei confronti dell'anziana genitrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’incubo tra le mura di casa, picchia e minaccia di morte l’anziana madre: arrestata donna di 54 anni

