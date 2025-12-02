L’incubo baby gang Aggressione al bar E spray al peperoncino

Scandicci sotto scacco delle gang di minorenni. Due aggressioni pesanti, nel giro di due giorni hanno alzato il livello di guardia in città. La prima si è verificata sabato sera fuori dal Bar la Bussola, la seconda in via Carducci, nelle vicinanze del giardino terra di nessuno, dove un uomo che era sceso in strada per chiedere che finisse la gazzarra tra alcol e droghe, è minacciato prima e circondato poi dal branco che gli spruzza uno spray urticante. "Ho chiesto di non sporcare, in risposta mi hanno lanciato contro una bottiglia di birra". E’ il racconto assurdo della titolare, Martina Fiorini, minacciata e aggredita sabato sera da un gruppo di minorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

