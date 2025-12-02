L’incubo baby gang Aggressione al bar E spray al peperoncino
Scandicci sotto scacco delle gang di minorenni. Due aggressioni pesanti, nel giro di due giorni hanno alzato il livello di guardia in città. La prima si è verificata sabato sera fuori dal Bar la Bussola, la seconda in via Carducci, nelle vicinanze del giardino terra di nessuno, dove un uomo che era sceso in strada per chiedere che finisse la gazzarra tra alcol e droghe, è minacciato prima e circondato poi dal branco che gli spruzza uno spray urticante. "Ho chiesto di non sporcare, in risposta mi hanno lanciato contro una bottiglia di birra". E’ il racconto assurdo della titolare, Martina Fiorini, minacciata e aggredita sabato sera da un gruppo di minorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Corriere della Sera. . «Quando l’ho visto è stato uno choc». La madre di un ragazzino di 15 anni, torturato da una baby gang durante la notte di Halloween, non riesce a smettere di pensare all’incubo che ha vissuto suo figlio. E ripete: «Voglio solo giustizia». S - facebook.com Vai su Facebook
Operata al cervello in gravidanza: “Ho vissuto un incubo ma i medici hanno salvato me e il bambino” Vai su X