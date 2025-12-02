L’incredibile storia di Poldina 96 anni e una vita dietro il bancone

Trentotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è di quelle che scaldano il cuore della comunità: la Provincia autonoma di Trento ha voluto celebrare i 96 anni di Leopoldina “Poldina” Sicheri Caola, figura simbolo del commercio di vicinato, consegnandole una targa che racchiude gratitudine e memoria. A portare il ringraziamento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217incredibile storia poldina 96L’incredibile storia di Poldina, 96 anni e una vita dietro il bancone - Consegnata una targa di riconoscimento a Leopoldina Sicheri Caola, storica titolare dell’Alimentari Caola di Pinzolo ... Riporta trentotoday.it

l8217incredibile storia poldina 96"Poldina" Caola, 96 anni di vita dedicata al commercio, riceve la targa di riconoscimento dalla provincia. Failoni: " Incarna i valori del nostro commercio di montagna" - La Provincia autonoma di Trento ha voluto rendere omaggio a Leopoldina "Poldina" Sicheri Caola, che a 96 anni rappresenta la storia del commercio Trentino. Si legge su ildolomiti.it

l8217incredibile storia poldina 96PAT * «POLDINA A 96 ANNI RAPPRESENTA LA STORIA DEL COMMERCIO, IL GRAZIE DELL’ASSESSORE FAILONI» - La Provincia autonoma di Trento ha voluto rendere omaggio a Leopoldina 'Poldina' Sicheri Caola, 96 anni, consegnandole una targa di riconoscimento per una ... Come scrive agenziagiornalisticaopinione.it

Cerca Video su questo argomento: L8217incredibile Storia Poldina 96