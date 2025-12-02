L’incontro tra gli ex monasteri anima il Natale in Città Alta

L'INTERVISTA. Con l'avvicinarsi del Natale si rinnova la collaborazione tra la Cooperativa Città Alta e il Teatro Tascabile di Bergamo, un legame che unisce simbolicamente e fisicamente il Carmine e Sant'Agata.

