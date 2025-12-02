L' importanza della cardioprotezione è sbarcata a Limena
Ieri primo dicembre nella barchessa di Limena, sala consiliare, si è tenuto l'evento di presentazione del progetto “Limena Cardioprotetta”. Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Ometto – nell’ambito del progetto Piccolo Principe – aziende Cardioprotette. Ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
