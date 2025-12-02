L’imam di Torino rischia l’espulsione per le sue posizioni sulla Palestina
Il caso di Mohamed Shahin, che rischia l’espulsione in Egitto dove potrebbe andare incontro a persecuzioni, continua a sollevare proteste. Il suo rimpatrio sarebbe una grave violazione della libertà di espressione. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
