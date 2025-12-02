Light Of Day due giorni di musica e beneficienza con Motta Bandabardò e tanti altri

Ravennatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 e 13 dicembre, ritorna al teatro Goldoni di Bagnacavallo, organizzato dalle associazioni Nebraska e Tba, il “Light Of Day Rock Benefit”, spettacolo musicale nato negli Stati Uniti nel 2000, con la finalità di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie neurodegenerative, con ospiti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bruce Springsteen a sorpresa nello show “Light Of Day”. I video - Bruce Springsteen ha fatto un'apparizione a sorpresa al concerto per il 25° anniversario del “Light Of Day Benefit” durante il fine settimana. Come scrive rockol.it

Cerca Video su questo argomento: Light Of Day Due