ludicità e innovazione in “lies of p”: il mod coop senza soluzione di continuità. Il gioco “Lies of P” si conferma come uno dei titoli più apprezzati del genere soulslike dell’ultimo periodo, grazie a un design originale e a una forte componente di sfida. La sua comunità di appassionati si distingue per l’interesse verso novità e miglioramenti del gameplay. Tra le ultime novità emerge un mod sviluppato dalla community che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco, introducendo una funzionalità molto richiesta: il multiplayer cooperativo senza soluzione di continuità. il mod cooperativo di “lies of p”: una svolta nel gameplay online. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Lies of p mod: scopri il multiplayer cooperativo senza interruzioni