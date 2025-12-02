Licia Colò ricorda Nicola Pietrangeli | L' amore può cambiare e quando c' è un sentimento che merita si trasforma in una grande stima e in un grande affetto

La relazione della conduttrice con l’ex tennista durò dal 1987 al 1994: «Alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano, proprio perché era coraggioso, trasparente e non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, anche fino all'ultimo. E io proprio di questo mi ero innamorata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Licia Colò ricorda Nicola Pietrangeli: «L'amore può cambiare, e quando c'è un sentimento che merita, si trasforma in una grande stima e in un grande affetto»

