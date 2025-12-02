Licia Colò e Nicola Pietrangeli | Il funerale? Lo voleva sul campo centrale del Foro Italico

L icia Colò è stata uno dei grandi amori di Nicola Pietrangeli. Anche se i due avevano quasi 30 anni di differenza. Pochi giorni prima della sua morte lei era andato a trovarlo a casa sua a Roma. E oggi racconta al Corriere della Sera che avevano mangiato insieme e scherzato senza pensieri sulla morte: «L’ho scoperto dai messaggi che ho trovato sul cellulare quando l’ho riacceso, ieri, appena sono atterrata a Fiumicino. Arrivavo da tre giorni al Sondrio Festival, ero partita da Milano al mattino presto, non sapevo niente. È stato uno choc». La morte di Pietrangeli. Colò rivela che erano giorni che Pietrangeli stava male: «Ieri sera (domenica, ndr ) avevo sentito il figlio di Nic, Marco, e mi aveva detto che ormai il padre stava molto male. 🔗 Leggi su Open.online

