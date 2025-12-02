Liberalconservatori priorità sicurezza Capezzone | metteteci alla prova

Mentre entro nella famiglia de Il Tempo, ringrazio gli editori per la fiducia, i colleghi per l'accoglienza affettuosa, e Tommaso Cerno per l'eccezionale lavoro svolto. Il Tempo in questi anni è tornato combattivo e centrale nel dibattito pubblico. Continueremo così, rendendo sempre più chiara l'impronta liberalconservatrice della testata: difesa della libertà, della proprietà, degli individui, delle famiglie, delle imprese, di chi lavora e produce. Saremo in primo luogo impegnati a combattere contro l'orizzonte dello «zero virgola». Non possiamo rassegnarci a una prospettiva di crescita stentata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Liberalconservatori, priorità sicurezza. Capezzone: metteteci alla prova

