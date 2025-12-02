L’IA di Apple riparte da un ex Google | Giannandrea lascia il posto a Subramanya

Dday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritiro di Giannandrea segna un cambio di rotta nella strategia IA di Cupertino. L’arrivo di Subramanya porta competenze maturate su Gemini, in un momento decisivo per Siri e Apple Intelligence. 🔗 Leggi su Dday.it

