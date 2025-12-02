L’IA di Apple riparte da un ex Google | Giannandrea lascia il posto a Subramanya
Il ritiro di Giannandrea segna un cambio di rotta nella strategia IA di Cupertino. L’arrivo di Subramanya porta competenze maturate su Gemini, in un momento decisivo per Siri e Apple Intelligence. 🔗 Leggi su Dday.it
