L’ho visto l’ultima volta 5 giorni fa Stava molto male diceva di essere ‘stanco di essere stanco’ Tra di noi c’era ancora affetto | le parole di Licia Colò su Nicola Pietrangeli

“Con Nicola ho condiviso un bellissimo momento della mia vita. L’ho visto l’ultima volta solo cinque giorni fa. Sono andata a trovarlo, stava molto male, si lamentava di essere ‘stanco di essere stanco’. Probabilmente, ora ha finito di esserlo”. Sono parole toccanti quelle di Licia Colò, conduttrice televisiva ed ex compagna di Nicola Pietrangeli. In un’intervista al Corriere della Sera, la Colò ha ricordato il forte sentimento che l’ha legata fino all’ultimo giorno al campione, a trent’anni dalla fine della loro relazione. I due sono stati fidanzati per 7 anni, dal 1987 al 1994. La loro storia fece scalpore a causa della differenza d’età: lui 54 anni, lei 24. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

