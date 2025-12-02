In un mondo in cui i social diventano spesso il palco principale per qualsiasi dichiarazione pubblica, Jannik Sinner ha scelto ancora una volta la via della riservatezza. La scomparsa di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e simbolo di un’epoca sportiva elegante e raffinata, ha scosso profondamente il mondo dello sport. Molti si aspettavano un messaggio pubblico, un post sui social per rendere omaggio al campione scomparso, ma Sinner ha deciso di agire diversamente, confermando quel tratto di riservatezza e attenzione privata che lo contraddistingue. La scelta dell’altoatesino non è passata inosservata, perché in un’epoca in cui ogni gesto viene amplificato dai social network, il silenzio può parlare più di mille parole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “L’ha fatto davvero!”. Morte Pietrangeli, il gesto di Sinner fuga ogni dubbio: cosa vuol dire