L’ex vice dell’Antimafia attacca | Spioni De Raho fuori controllo
Giovanni Russo avrebbe scritto al suo capo che il finanziere Pasquale Striano andava allontanato dalla Direzione nazionale antimafia. «Procuratore, il problema è questo qua. In un assetto così gerarchizzato ma nello stesso tempo così stretto come la Direzione nazionale antimafia . tutti i soggetti apicali in qualche modo sono fuori controllo». Giovanni Russo, già procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, braccio destro di Federico Cafiero De Raho (ora parlamentare pentastellato) lo precisa il 21 maggio 2025 davanti ai magistrati della Procura di Roma titolari dell’inchiesta sulle spiate nelle banche dati investigative ai danni di esponenti del mondo della politica, delle istituzioni e non solo, che ha prodotto 56 capi d’imputazione per le 23 persone indagate. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondisci con queste news
Zuppa di Porro. Repubblica apre su inchiesta Mps. Corriere su vice di Zelensky. Almano la Stampa si ricorda che l’hanno invasa. Carioti monumentale: assalto al giornale che la pensa come loro. Albanese senza parole: toc toc Leccese. Giù gli Airbus per colp - facebook.com Vai su Facebook