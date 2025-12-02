L'ex velina di Striscia Irene Cioni mamma bis è nata la figlia Gloria | il messaggio sui social

Irene Cioni, ex Velina di Striscia la Notizia, è diventata mamma per la seconda volta. Dopo la nascita di Vittoria nel 2020, ha accolto in famiglia insieme al compagno Giacomo la piccola Gloria. L'annuncio con un messaggio sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

LA PROSSIMA VELINA POTRESTI ESSERE TU! Manda la tua candidatura a: casting.mediaset.it o al link: casting.mediaset.it/formVeline.html #Striscialanotizia #LeVeline @federicanargi @CostyCaracciolo @JustElisabetta @lamaddyb @Giorgia_Palmas Vai su X

Thais Wiggers, ex velina di "Striscia la notizia", ha un nuovo cavaliere misterioso, come si vede nelle immagini esclusive che potete trovare solo sul numero di "Diva e donna" in edicola questa settimana. "Ci stiamo frequentando da poco, sono felice e vedremo - facebook.com Vai su Facebook

L’ex velina di Striscia Irene Cioni mamma bis, è nata la figlia Gloria: il messaggio sui social - Dopo la nascita di Vittoria nel 2020, ha accolto in famiglia insieme al compagno Giacomo la piccola Gloria. Da fanpage.it

Irene Cioni mamma per la seconda volta, le prime tenere foto assieme a Gloria - L’ex velina Irene Cioni, oggi lontana dalla tv, è diventata mamma per la seconda volta. Riporta dilei.it

“Benvenuta Gloria” l’amore si raddoppia: il volto di Canale 5 celebra la nascita della sua secondogenita - Scopri la gioia della nascita di Gloria e il legame speciale tra le sorelle Vittoria e la neonata. Come scrive bigodino.it

Irene Cioni è mamma bis, il 28 novembre è nata la figlia: ecco il nome scelto per la bambina - Irene Cioni è mamma bis, il 28 novembre è nata la figlia: ecco il nome scelto per la bambina, la sua secondogenita ... Lo riporta gossip.it

Irene Cioni, mamma bis: le prime foto con Gloria emozionano i fan - L’ex velina di Striscia la Notizia ha annunciato l’arrivo della seconda figlia, condividendo su Instagram alcuni scatti dolciss ... Lo riporta msn.com

Irene Cioni incinta, le immagini della dolce attesa della ex velina - Al mare sfoggia le curve e a cadenza regolare aggiorna sui progressi della gravidanza. Lo riporta tgcom24.mediaset.it