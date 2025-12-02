L' ex senatore Pd inchioda il Pd a Torino | Basta tendere la mano ad Askatasuna

Ospite di Quarta Repubblica, l’ex senatore Pd Stefano Esposito interviene sul caso dell’assalto alla redazione de La Stampa da parte dei gruppi pro-Palestina e sul ruolo del centro sociale Askatasuna, realtà storica del movimento torinese. Una lunga ricostruzione in cui Esposito mette in fila responsabilità politiche, errori strategici e un clima culturale che – a suo avviso – continua a garantire coperture al centro sociale. Esposito parte dal commento del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha respinto “ogni tentativo di creare un nesso di causa-effetto” tra l’attacco alla Stampa e il percorso di dialogo avviato tra il Comune e Askatasuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ex senatore Pd inchioda il Pd a Torino: "Basta tendere la mano ad Askatasuna"

Ecco i temi sulla prima pagina di Libero in edicola oggi: -La prova che inchioda De Raho -Sechi: l’ex procuratore non ha scelta, deve andarsene -Senaldi: ora stesse pene dell’assalto alla sede Cgil -Basta scuse: Askatasuna va chiuso -A sinistra parte la corsa - facebook.com Vai su Facebook

