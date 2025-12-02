L' ex senatore Pd inchioda il Pd a Torino | Basta tendere la mano ad Askatasuna

Ilgiornale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite di Quarta Repubblica, l’ex senatore Pd Stefano Esposito interviene sul caso dell’assalto alla redazione de La Stampa da parte dei gruppi pro-Palestina e sul ruolo del centro sociale Askatasuna, realtà storica del movimento torinese. Una lunga ricostruzione in cui Esposito mette in fila responsabilità politiche, errori strategici e un clima culturale che – a suo avviso – continua a garantire coperture al centro sociale. Esposito parte dal commento del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha respinto “ogni tentativo di creare un nesso di causa-effetto” tra l’attacco alla Stampa e il percorso di dialogo avviato tra il Comune e Askatasuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

