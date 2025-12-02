L'ex romanista Seydou Doumbia fallisce il test della macchina della verità | sarebbe più vecchio

L'ex attaccante della Roma Seydou Doumbia è stato sottoposto in Russia al test del poligrafo, ovvero la macchina della verità, per dissipare i dubbi sulla reale età. Secondo i documenti ufficiali, l'ivoriano sta per compiere 38 anni, il verdetto del test dice che mente: ne avrebbe ben di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

